Экономика NFC-технология: В Украине стремительно растут бесконтактные платежи

2019-03-19 10:41 186

Как заявил директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин, за последний год количество NFC-операций с использованием смартфонов выросло в 90 раз.

В ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом», банкиры признали, что надеются на сохранение таких же темпов роста и в этом году.

«Уровень проникновения цифровых технологий на самом деле высокий только в «белой» части экономики. Но большая часть экономики находится в тени, поэтому наша задача – «сдвигать» экономику в «белую» часть», – считает замглавы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Популяризация NFC-платежей зависит от расширения платежной инфраструктуры. Заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева подсчитала, что в среднем по Украине 7,1 тыс. терминалов на 1 млн жителей.

«По этому показателю Украина далеко не в лидерах. Во многих европейских странах этот показатель составляет 15-20 тыс.», – напомнил Юрий Батхин.

При этом в 15 странах Европы доля бесконтактных платежей превышает 50%, а в Польше, Чехии – свыше 80-90%.

Банкиры надеются улучшить динамику.

«Нужно развивать сеть приема и активнее идти в сегменты, где сейчас принимают только наличные», – считает Юрий Батхин.

«Наш банк выдает своим клиентам только бесконтактные терминалы», – уточнила начальник управления карточных продуктов ТАСкомбанка Анастасия Пшеничная. По данным НБУ, сейчас более 80% платежных терминалов в Украине уже принимают бесконтактные платежи.

Представители международных платежных систем делают ставку на распространение носимых людьми устройств с функцией оплаты – часы, фитнес-браслеты, кольца.

«В перспективе мы ожидаем, что 80% носимых устройств будут иметь функцию оплаты», – прогнозирует Юрий Батхин. Директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах рассказал, что сейчас уже девять украинских банков поддерживают Garmin-pay – оплату с помощью часов.

«Этот сегмент активно развивается, ждем новых игроков», – сказал он.

Директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец считает, что в 2019 году максимальное количество банков внедрит NFC-технологию.

«Те, кто этого не сделает, окажутся вне рынка. Конечно, для зарплатных или социальных проектов эта опция необязательна. Но если мы говорим о рыночных клиентах, то это технология must have», – считает он.

Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев уверен, что популяризации NFC-платежей будет способствовать и тот факт, что все больше производителей смартфонов предлагают покупателям бюджетные модели с функцией NFC.

«Производители идут на это. Уже появились аппараты в NFC за 3 тыс. грн: считается, что такая опция – это уже что-то само собой разумеющееся. Даже у китайских производителей в линейке появились такие аппараты. В 2019 году такая тенденция поможет вам вовлечь клиентов в NFC-технологии. В результате клиенты начинают требовать от банка наличия такой опции», – поясняет Денис Воробьев.

Источник: Finclub