Политика Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе

2019-03-19 11:42 144

Украинские военные, которые в день выборов президента (31 марта) будут находиться в зоне ООС на Донбассе, смогут проголосовать в специальных палатках. 

"Для развертывания места голосования, работы участковых комиссий на территории военных частей, которые образуют специальные избирательные участки, проведено выдачу палаток из расчета по две палатки (на место голосования), а также другое имущество для оборудования специальных избирательных участков", -  сообщили в пресс-центре Минобороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

Как указано в ответе, сейчас на территории воинских частей обустраивают места для голосования всем необходимым имуществом: это и столы, и стулья, печное отопление, освещение, средства связи, кабинки для голосования и тому подобное.

"В день проведения выборов президента Украины всем военнослужащим, которые на момент проведения голосования будут находиться в составе сил и средств операции Объединенных сил будет предоставлена ​​возможность реализовать свои конституционные права", - отметили в Минобороны.

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории воинских частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в десяти избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в шести избирательных округах. Еще одна специальная избирательный участок образован на территории Львовской области.

По данным на сегодня ЦИК уже утвердила состав участковых избирательных комиссий и присвоила номера этим специальным избирательным участкам.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА На Донбассе бьют снайперы и гранатометы, у ВСУ снова есть потери

2019-03-19 09:13 243

КАРТА Сепаратисты применили запрещенное оружие, у ВСУ есть потери и раненные

2019-03-18 12:15 471

За 2 недели до выборов Порошенко пообещал вернуть оккупированный Крым

2019-03-18 08:39 930

Красный Крест отправил жителям Донбасса 180 тонн гуманитарной помощи

2019-03-14 14:45 480

Еще новости в разделе "Политика"

У Холодницкого заявили, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонке

2019-03-19 13:12 6

Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым

2019-03-19 12:43 87

Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе

2019-03-19 11:42 144

В Госдепе США раскрыли реальные причины личной вражды Порошенко и Путина

2019-03-19 11:15 228
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Холодницкого заявили, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонке 2019-03-19 13:12 6
Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым 2019-03-19 12:43 87
Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе 2019-03-19 11:42 144
В Госдепе США раскрыли реальные причины личной вражды Порошенко и Путина 2019-03-19 11:15 228

Лента

13:12 У Холодницкого заявили, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонке
фото 13:10 ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018» в номинации «Промышленник года»
12:43 Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым
12:18 УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права
12:16 Дело коэффициентов: проверки в облгазах выявили массовые незаконные начисления в платежках
11:42 Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе
11:15 В Госдепе США раскрыли реальные причины личной вражды Порошенко и Путина
10:41 NFC-технология: В Украине стремительно растут бесконтактные платежи
10:14 Умер режиссер Марлен Хуциев, снявший фильм "Весна на Заречной улице"
09:40 Сегодня Рада снова будет рассматривать тысячи поправок к законопроекту о языке