Политика Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе

2019-03-19 11:42 144

Украинские военные, которые в день выборов президента (31 марта) будут находиться в зоне ООС на Донбассе, смогут проголосовать в специальных палатках.

"Для развертывания места голосования, работы участковых комиссий на территории военных частей, которые образуют специальные избирательные участки, проведено выдачу палаток из расчета по две палатки (на место голосования), а также другое имущество для оборудования специальных избирательных участков", - сообщили в пресс-центре Минобороны Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

Как указано в ответе, сейчас на территории воинских частей обустраивают места для голосования всем необходимым имуществом: это и столы, и стулья, печное отопление, освещение, средства связи, кабинки для голосования и тому подобное.

"В день проведения выборов президента Украины всем военнослужащим, которые на момент проведения голосования будут находиться в составе сил и средств операции Объединенных сил будет предоставлена ​​возможность реализовать свои конституционные права", - отметили в Минобороны.

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков в исключительном случае на территории воинских частей Объединенных сил: в Донецкой области - 65 участков в десяти избирательных округах; в Луганской области - 14 участков в шести избирательных округах. Еще одна специальная избирательный участок образован на территории Львовской области.

По данным на сегодня ЦИК уже утвердила состав участковых избирательных комиссий и присвоила номера этим специальным избирательным участкам.