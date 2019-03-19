Политика Суд обязал НАБУ расследовать факты возможных растрат в Мининформполитики

2019-03-19 15:46 180

Соломенский райсуд Киева имеет все шансы снискать себе неоднозначную репутацию Печерского суда. Так, он обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений чиновников Мининформполитики и государственной телерадиокомпании Всемирная служба Украинское телевидение и радиовещание. Об этом сообщают Українські новини.

Как указано в материалах суда, ранее поступила жалоба на бездействие НАБУ. Она была обоснована тем, что 29 января заявитель (имя не указано) по почте направил в бюро заявление об уголовных правонарушениях, совершенных должностными лицами Мининформполитики и Государственной телерадиокомпании Всемирная служба Украинское телевидение и радиовещание по статье присвоение, растрата имущества или завладение путем злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением.

При этом сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

"Суд учел доводы адвоката заявителя и 5 марта обязал НАБУ открыть по указанным фактам уголовное производство", - говорится в материалах следствия.