Политика У Холодницкого заявили, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонке

2019-03-19 13:12 183

В Специализированной антикоррупционной прокурате считают, что НАБУ пытается скрыть свою причастность к хищениям в оборонном комплексе.

Так в САП прокомментировали разъяснение НАБУ относительно обнародованных 87 страниц дела, переданных от ГПУ.

"Указанная в данном сообщении информация искажает реальное положение настоящего расследования описанных уголовных производств и направлена на отвлечение внимания общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц ООО Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении САП в Facebook.

В прокуратуре фактически обвинили НАБУ в том, что "два года прятали указанные материалы от процессуальных прокуроров", "спрятав их в материалах уголовного дела" по возможному присвоению должностными лицами ряда субъектов хозяйствования, в том числе ООО Оптимумспецдеталь, денежных средств ГП Укроборонпром в особо крупных размерах.

"Кроме того, три запроса прокуроров остались без реагирования и ни на один из них материалы, переданные от ГПУ в НАБУ, так и не были переданы в САП по состоянию на 12:00 18 марта 2019", - заявили в САП.

В ведомстве отметили, что прокуратура не согласовывала с тайным агентом НАБУ Евгением Шевченко следственных действий, а НАБУ не открыло против него дело из-за взятки, которую ему якобы предлагали для закрытия дел против депутатов Дубневичей.

Также сказано, что в своих разъяснениях бюро не указывает факты общения Шевченко с детективами и другими фигурантами уголовного производства по исключению Оптимумспецдетали из списка подлежащих проверке из-за незаконных операций.

Отметим, Шевченко подтвердил журналистам программы Наші гроші, что принимал участие в бизнесе по поставкам оборонной продукции, а также коррупционные составляющие в данных схемах, но при этом он отрицает, что давал или брал взятки.

 

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