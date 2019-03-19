Мир Работавший президентом Казахстана почти 30 лет Назарбаев подал в отставку

2019-03-19 15:14 168

Рекордсмен по длительности пребывания на президентском посту (среди стран СНГ) лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев официально объявил об уходе в отставку с занимаемого поста.

О своем решении он сказал в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации, передает «Интерфакс».

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев.

Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.

СПРАВКА:

Нурсултан Назарбаев - род. 6 июля 1940. президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В апреле 2015 года переизбран на пятый президентский срок на досрочных президентских выборах, по официальным данным набрав 97,75 % голосов избирателей. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве — 29 лет, 8 месяцев, 25 дней. 

Назарбаев неоднократно обвинялся в нарушениях прав человека несколькими правозащитными организациями и, согласно The Guardian, подавлял инакомыслие и руководил авторитарным режимом. Стоит отметить, что ни одни выборы, проводимые в Казахстане с момента обретения независимости, не были приняты Западом, как свободные.

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