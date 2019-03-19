Политика Появилось видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана

2019-03-19 16:30 156

 

Сегодня, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - об этом Назарбаев сказал, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов. "В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - добавил он. Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности президента страны.

Напомним, что Назарбаев возглавлял страну с 1989 года, с момента назначения на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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