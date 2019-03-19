Политика В НБУ рассказали, почему растет курс доллара

2019-03-19 17:00 150

 

Спрос на валюту со стороны клиентов банков на прошедшей неделе (11-15 марта) превисил предложение, что повлекло колебания курса гривны к доллару в сторону незначительного ослабления. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Как отметили в НБУ, эта ситуация не была вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражала баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под воздействием ряда факторов.

"Со своей стороны для сглаживания колебаний Национальный банк выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов на прошлой неделе", - напомнили в НБУ.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на рынок покупки долларов "Укрзализныцей", в пресс-службе заявили, что НБУ не комментирует активность отдельных компаний на валютном рынке. "Впрочем, емкость рынка и возможности Национального банка по сглаживанию колебаний дают возможность нивелировать влияние ситуативного изменения в спросе или предложении иностранной валюты, сохраняя при этом приверженность принципам плавающего режима обменного курса", - отмечается в ответе.

Напомним, на прошедшей неделе (11-15 марта) курс доллара на межбанке вырос с 26,30 до 27,00 грн/доллар. Аналитики высказывали предположение, что на динамику курса влияла, прежде всего, покупка "Укрзализныцей" валюты для погашения еврооблигаций.

Отметим, в Национальном банке считают, что на курс гривны к доллару с начала 2019 года влияют несколько рыночных факторов.

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