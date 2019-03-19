Политика Климкин рассказал, чем грозит Украине отмена статьи о незаконном обогащении

2019-03-19 17:30 84

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные партнеры Украины постоянно поднимают вопрос об отмене статьи о незаконном обогащении. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Климкина, такое решение может повлиять на темпы европейской интеграции и повлиять на восприятие Украины, как стремящейся к изменениям страны. Международные партнеры крайне обеспокоены этим вопросом. Глава МИД говорит, что такое решение может изменить "всю парадигму борьбы с коррупцией в Украине".

"Однозначно (может повлиять на темпы евроинтеграции Украины, - ред.). Это может повлиять даже не на темпы, а на восприятие Украины, как страны, которая меняется и стремится идти вперед. Это один из ключевых вопросов, который однозначно следует решить. Причем решить его таким образом, чтобы это стало для всех определенной гарантией, а не временным решением", - сказал он.

По его словам, украинские партнеры "очень четко" говорят, что решение вопроса о незаконном обогащении должно касаться и уже существующих дел, которые пострадали вследствие решения КС.

"Если сейчас просто аннулировать все существующие дела это будет означать, в первую очередь, потерю доверия. И не только для наших международных партнеров, но их для нас самих", - добавил Климкин.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прокомментировал решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении и отметил, что в ЕС обеспокоены этим вопросом.

Также Миссия Международного валютного фонда и посол Соединенных Штатов Америки направили письмо в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной рады с просьбой отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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