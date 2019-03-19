Политика Климкин: Минские соглашения находятся в "коме"

2019-03-19 19:00 135

 

Минские соглашения еще не умерли, но находятся в "коме", а вывести их из такого состояния может только Кремль, который и тормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил в интервью агентству Интерфакс-Украины министр иностранных дел Павел Климкин.

По его совам, Москве нужны оккупированные территории лишь для торга с Западом, поэтому заканчивать конфликт она не собирается.

"Минск" на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту самую кому, и сделал это абсолютно осознанно. Чтобы вывести "Минск" из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса. На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение. Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", – сказал Климкин.

Также министр отметил, что даже несмотря на важнейшие для Евросоюза насущные проблемы – Brexit, выборы в Европарламент – ситуация в Украине все равно остается на повестке, но настроения у Запада разные по украинскому вопросу.

"Некоторые из моих европейских собеседников все еще говорят, что если мы не можем сейчас решить вопрос Донбасса, то необходимо его на некоторое время заморозить. У меня возникает для них простая аналогия – у вас рана и она болит. Рану можно, конечно, обезболить, но при этом ее нужно обязательно лечить, а не просто "замораживать". Иначе толку не будет", – пояснил глава МИД Украины.

Напомним, 14 февраля исполнилось четыре года Минским договоренностям. В Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. И хоть за эти четыре года ни один пункт "Минска" так и не был выполнен, хотя Россия регулярно обвиняет Киев в невыполнении договоренностей.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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