Политика Захваченному украинскому моряку Сороке сделали операцию в РФ

2019-03-19 19:30 99

 

В России сделали операцию украинском военнопленнному моряку Василию Сороке. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook.

По словам правозащитника, информацию о проведении операции ему подтвердили вице-президент Европейского института омбудсмана Нина Карпачева и в больнице, где она была проведена.

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали! Наконец хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - отметил Бадамшин.

 

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