Политика Военные на Донбассе сбили самодельный ударный беспилотник

2019-03-19 20:00 51

В районе проведения операции Объединенных сил сбит самодельный ударный БПЛА противника. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Как сообщили в пресс-центре, на Донецком направлении "враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил".

"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия (он - ред.) был поврежден", - говорится в сообщении.

Напомним, подразделением Объединенных сил 18 марта был сбит беспилотник врага на Авдеевском направлении на Донбассе.