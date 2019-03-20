Трамп назвал страну, которая получит статус основного союзника вне НАТО

На совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Бразилии Жаиром Болсонару президент США Дональд Трамп заявил, что намерен предоставить Бразилии статус основного союзника вне НАТО.
"Как я сказал президенту Болсонаро, я также намерен предоставить Бразилии статус основного союзнику вне НАТО", - заявил Трамп.
Трамп признал, что поддержал бы и членство Бразилии в Альянсе, если бы это было возможным, сообщает CNN
Перед встречей с новым бразильским президентом Трамп уже отмечал, что "склонен" к тому, чтобы предоставить отношениями с Бразилией привилегии, которые имеют союзники США в Североатлантическом альянсе. Это включает, в том числе значительные и упрощения в процедуре получения военной техники и оружия.