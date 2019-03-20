Политика Выборы президента подорожали почти на миллион - ЦИК увеличил расходы на конверты

2019-03-21 15:14 240

Центризбирком внесл изменения в смету своих расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, увеличив расходы на 720 тысяч гривен за счет уменьшения резерва.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, изменения внесены в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины по "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям... что связано с отнесением избирателей из РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены и в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на президентские выборы.

Напомним, ранее ЦИК увеличил расходы на выборы на шесть млн грн.