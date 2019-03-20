Курьезы Скандал в парламенте: Депутата заставили убрать из зала для голосований 5-месячную дочь

2019-03-20 11:13 207

В парламенте Дании скандал. Депутат Метте Абилдгаард возмутилась после того, как ей приказали увести свою дочь из зала для голосований. 

"Спикер парламента и бывший лидер правой Датской народной партии Пиа Кьяерсгаард сказала Метте, что ее "не приветствуют" с ребенком в парламенте", так как здесь должны находится только депутаты, а не младенцы или дети", - сообщает The Guardian.

Сама депутат же рассказала, что привела с собой пятимесячную дочь, так как ее муж не смог остаться дома с ребенком. Также она посчитала это уместным, так как была свидетелем того, как другая коллега без проблем привела ребенка на работу.

Абилдгаард была вынуждена передать ребенка помощнику и вернулся в палату для голосования.

К слову, Данию часто называют "главным защитником гендерного равенства и прав женщин", так как в нем предоставляют женщинам самый долгий период декрета в мире.

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Курьезы

Скандал в парламенте: Депутата заставили убрать из зала для голосований 5-месячную дочь 2019-03-20 11:13 207
Основной инстинкт: Цыплята на ферме объединились в группу и заклевали голодную лису 2019-03-15 21:35 1158
видео Патрульная полиция преследует лошадь - случайная съемка видеорегистратора 2019-03-15 19:34 948
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