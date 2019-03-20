Политика В США четко сформулировали основные шаги для убыстрой деоккупации Крыма

2019-03-20 12:14 168

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор назвал шаги для ускорения деоккупации Крыма.

"Что же касается политических перспектив для возвращения Крыма, вице-президент Института мира США отметил, что подобный прецедент уже имел место, когда США и Запад не признавали аннексии Советским Союзом стран Балтии. Время прошло, и все вернулось на свои места – сейчас эти страны являются членами НАТО и Европейского Союза", - сообщает "Укринформ".

"Поэтому, мы должны действовать так же и последовательно продолжать политику непризнания российской аннексии Крыма", - сказал Тейлор.

Эксперт также подчеркнул, что введенные США и другими странами Запада санкции хоть и не прекратили агрессии РФ, но создали проблемы для приближенных к Путину кругов, а также повлияли на российскую экономику.

"Международное сообщество должно сохранять вопрос Крыма в списке приоритетов своей политической повестки дня. Крым важен не только для людей, проживавших и проживающих на полуострове, Крым важен для другой части Украины, а также для международного сообщества", - заявил Тейлор.