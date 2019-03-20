Мир Вооруженные боевики напали на конвой полиции, сопровождавший груз с ураном

2019-03-20 13:15 93

В бразильском штате Рио-де-Жанейро агенты Федерального дорожного патруля (PRF) столкнулись с вооруженными лицами, которые напали на колонну, перевозившую уран.

Как сообщает агентство Brasil, ЧП произошло на шоссе в районе города Ангра-душ-Рейш.

По данным полиции, ее сотрудникам удалось разогнать нападавших. По данным PRF, при побеге воры сбросили пистолет с боеприпасами 12-го калибра 9 мм. Раненых и задержанных нет. Груз урана не пострадал.

Напомним, данный радиоактивный материал используется при работе двух атомных электростанций Angra 1 и Angra 2.