Украина Щедрость Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек

2019-03-20 10:41 216

В Нафтогазе заявили, что в апреле будут продавать населению газ по цене, на 2% (около 17 копеек) даже ниже установленной Кабмином Гройсмана.

"В апреле мы предложим бытовым потребителям, которые являются клиентами Нафтогаза, газ по цене на 2% ниже регулируемой, установленной постановлением Кабмина. Цена кубометра газа будет 8,38 грн (за 1 куб. м) вместо 8,55", - сообщают у Коболева.

Это "щедрое" снижение стало возможным, потому что изменилась рыночная цена и Нафтогаз якобы смог закупить газ дешевле.

Как отмечается, рыночные цены на газ колеблются в зависимости от баланса спроса и предложения. "Сейчас баланс такой, что рыночные цены в апреле стали ниже регулируемой цены для населения.

"Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам - посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка - тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика (Нафтогаз) и возможность сколько угодно не платить за газ", - заявили в компании.

В то же время, для промпредприятий (читай олигархов) Нафтогаз снизит цены с апреля сразу на 19%. Вероятно, им оно нужнее. Олигархам ведь субсидии не полагаются.