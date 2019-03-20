Украина Какие фальшивые купюры и валюты чаще всего встречаются в Украине - данные НБУ

2019-03-21 13:44 120

Национальный банк сообщает, что в 2018 году чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 грн, 200 грн, 100 грн и 50 грн.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходится на банкноты четырех номиналов:

  • 500 грн (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);
  • 100 грн (27% и 9%);
  • 50 грн (15% и 3%);
  • -200 грн (11% и 8%).

Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 грн составляли лишь 1%.

«По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделка банкнот гривны на 30% и 41% соответственно», – отметил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривны в 2018 году составляла 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении (в 2017 году – 0,00036%).

В НБУ отметили, что на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году – 3,6 шт. подделок).

За год уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами: 500 и 20 грн – вдвое; 50 грн – на 25%.

В то же время возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами: 200 грн – на 17%; 100 грн – на 13%.

В основном (99%) поддельные банкноты гривны изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены полиграфическим способом. Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Что касается подделки иностранной валюты, то среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро (17%); русские рубли (4%); швейцарские франки и английские фунты (1%).

Источник: Finclub

 

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