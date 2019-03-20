Украина Кабмин продлил контракт Коболева - месячную зарплату урезали до 1 млн. 40 тыс. гривен

2019-03-20 12:41 132

Кабмин Гройсмана решил продлить контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым, но урежет ему зарплату в два раза. Так, если учесть, что ранее Коболев получал 8 млн. 80 тыс. грн. в месяц, то теперь его "скромная" получка составит 1 миллион, 40 тысяч гривен. 

"Мы примем решение продлить контракт с правлением на новых условиях на год. С ежемесячным отчетом о достижении целей. Если цели не будут достигнуты, это будет основанием для разрыва контракта", -заявил на заседании Кабмина  премьер Владимир Гройсман.

"Для заключения нового контракта нужно учесть несколько условий, во первых - обеспечить отделение газотранспортной системы (ГТС) и ее сертификацию по европейскому законодательству, продолжение транзита газа с января 2020 года и достичь (объема) добычи газа не менее 18 млрд куб. м в год, а не как сегодня, чуть более 15 млрд куб. м в год", - сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что зарплаты менеджменту компании, по новым условиям контракта будут уменьшены в два раза.

Кроме того он добавил, что Кабмин намерен одобрить проведение конкурса на новое правление Нафтогаза с 20 марта 2020 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Щедрость Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек

2019-03-20 10:41 213

Кабмин близок к продлению контракта с Коболевым

2019-03-18 21:30 585

Цена на газ для украинцев с апреля будет выше рыночной, - Коболев

2019-03-15 07:35 14694

Гройсман рассказал о новом контракте для главы Нафтогаза

2019-03-07 16:30 1152

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин продлил контракт Коболева - месячную зарплату урезали до 1 млн. 40 тыс. гривен

2019-03-20 12:41 132

КАРТА Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе

2019-03-20 11:42 171

Щедрость Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек

2019-03-20 10:41 213

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-03-20 08:39 545032
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин продлил контракт Коболева - месячную зарплату урезали до 1 млн. 40 тыс. гривен 2019-03-20 12:41 132
КАРТА Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе 2019-03-20 11:42 171
Щедрость Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек 2019-03-20 10:41 213
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-03-20 08:39 545032

Лента

13:44 Из-за Ляшко Аваков предложил проводить заседания Кабмина в закрытом режиме
13:15 Вооруженные боевики напали на конвой полиции, сопровождавший груз с ураном
12:44 За Зеленским и Бойко стоят одни и те же люди связанные с Банковой, - блогер
12:41 Кабмин продлил контракт Коболева - месячную зарплату урезали до 1 млн. 40 тыс. гривен
12:14 В США четко сформулировали основные шаги для убыстрой деоккупации Крыма
КАРТА 11:42 Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе
11:15 Политолог: Проект Бойко, как единственный шанс для Порошенко выиграть второй тур, сдулся
11:13 Скандал в парламенте: Депутата заставили убрать из зала для голосований 5-месячную дочь
11:12 Политолог: покупка рейтингов не помогла Бойко
10:41 Щедрость Нафтогаза: с апреля тариф на газ для украинцев обещают снизить на 17 копеек