Украина Кабмин продлил контракт Коболева - месячную зарплату урезали до 1 млн. 40 тыс. гривен

2019-03-20 12:41 132

Кабмин Гройсмана решил продлить контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым, но урежет ему зарплату в два раза. Так, если учесть, что ранее Коболев получал 8 млн. 80 тыс. грн. в месяц, то теперь его "скромная" получка составит 1 миллион, 40 тысяч гривен.

"Мы примем решение продлить контракт с правлением на новых условиях на год. С ежемесячным отчетом о достижении целей. Если цели не будут достигнуты, это будет основанием для разрыва контракта", -заявил на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман.

"Для заключения нового контракта нужно учесть несколько условий, во первых - обеспечить отделение газотранспортной системы (ГТС) и ее сертификацию по европейскому законодательству, продолжение транзита газа с января 2020 года и достичь (объема) добычи газа не менее 18 млрд куб. м в год, а не как сегодня, чуть более 15 млрд куб. м в год", - сказал премьер.

Также Гройсман отметил, что зарплаты менеджменту компании, по новым условиям контракта будут уменьшены в два раза.

Кроме того он добавил, что Кабмин намерен одобрить проведение конкурса на новое правление Нафтогаза с 20 марта 2020 года.