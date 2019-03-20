Украина Коболев проговорился, что будет в случае его увольнения из Нафтогаза

2019-03-20 14:45 561

Андрей Коболев рассказал в интервью "РБК-Украина" о планах после завершения работы на посту председателя правления НАК "Нафтогаз". 

В ответ на вопрос "Что вы будете делать после того, как покинете пост председателя правления "Нафтогаза"?" Коболев сказал: "Кататься на лыжах".

Напомним, 6 марта Кабмин принял решение о назначении на 23 марта начала конкурса на должность председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Таким образом правительство не продлило контракт с Андреем Коболевым.

Через некоторое время наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.

Премьер Гройсман заявил, что Кабмин примет решение о продлении на год контракта с правлением компании НАК "Нафтогаз".

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