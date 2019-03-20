Политика Климкин прокомментировал инициативу РФ считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма"

2019-03-20 18:00 129

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя инициативу Госдумы России о взыскании компенсации за "экономические потери" Крыма, понесенные якобы во время пребывания полуострова в составе Украины, вспомнил о убытках Украины от веков российской оккупации. Об этом глава МИД написал в Twitter.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя ... ", - пишет министр.

Напомним, 20 марта Совет Госдумы России обсуждает вопрос о взыскании компенсации за "экономические потери" Крыма, понесенные якобы во время пребывания полуострова в составе Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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Политика

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