Политика Названа средняя зарплата украинских железнодорожников

2019-03-20 20:30 261

Средняя зарплата в компании «Укрзализныця» на сегодняшний день составляет около 11,5 тысяч гривень.

Об этом журналистам в среду сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

«В структуре затрат «Укрзализныци» большую часть занимают зарплаты. На сегодняшний день компания вышла из первой десятки по уровню зарплат в отраслях экономики Украины. Но мы традиционно находилась не ниже 7 места», — сказал Кравцов.

По его словам, средняя зарплата по компании составляет около 11,5 тысяч гривень, что чуть более общей средней зарплаты по стране.

«Даже если проводить анализ средних зарплат в СНГ, хуже чем в «Укрзализныце» только в Узбекистане. У нас зарплаты ниже, чем в Беларуси примерно на 20%, России — на 20-25%, Казахстане — на 10-15%. Разница существенная», — заявил руководитель компании.

«И это довольно существенная претензия со стороны наших профсоюзов. В такой ситуации удерживать сотрудников довольно трудно. 2016-2017 годы были катастрофическими с точки зрения количества людей, покинувших «Укрзализныцю». Те годы измерялись десятками тысяч», — сообщил Кравцов.

При этом, по его словам, в первую очередь из компании увольнялись сотрудники высокого класса.

В этом контексте он напомнил о запланированной на апрель текущего года индексации тарифов на грузовые перевозки на 14,2%.

«Доходы от индексации не покрывают расходы УЗ. С недавнего времени индексации тарифов расходы выросли на 10,3 млрд гривень, преимущественно из-за подорожания дизтоплива, электроэнергии, металла и ремонтов, повышение зарплаты работникам на 25%», — заявили в компании.

«Индексация тарифов в 2019 году на 14,2% — это меньше, чем изменение рыночных цен на составляющие расходов «Укрзализныци», которые выросли на 23,7%», — подытожили в УЗ.