Политика Новые санкции ЕС против РФ одобрили еще три страны

2019-03-20 21:00 195

 

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали введение ЕС санкций против РФ. Об этом заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщается на сайте Европейского Совета.

Как отмечается, 15 марта Совет ЕС обнародовал решение о включении в санкционный список еще восьмерых россиян из-за атаки на украинские корабли в Керченском проливе.

"21 января 2019 года Совет принял решение (CFSP) 2019/95[1], которое дополняет решение 2014/145/CFSP. Это решение дополняет перечень персон, учреждений и организаций, которые являются субъектом ограничительных мер, определенных в приложении к решению 2014/145/CFSP.

Напомним, сегодня Петр Порошенко подписал указ об введении санкций против РФ. Речь идет о 294 юридических и 848 физических лиц. Вместе с тем, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщалось ранее, опубликованном Конгрессом Соединенных Штатов обновленном проекте, что предполагает санкции против России, сенаторы предложили ввести санкции против сотрудников ФСБ РФ. В документе говорится, что санкции должны быть введены против не менее чем 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ из-за нападения в Керченском проливе на украинское судно и захват украинских моряков.

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