Политика Порошенко может потерять поддержку Госдепа США - генпрокурор Луценко устроил скандал Йованович

2019-03-21 12:15 294

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых", которых попросила не преследовать.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве вручила мне список людей, которых мы не должны были преследовать", - заявил глава ГПУ в интервью The Hill.

"Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не остановят меня от уголовного преследование за совершенное преступление", - утверждает генпрокурор.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии "ВВС Украина" уточнила, что список "неприкасаемых", который ему передала Йованович, содержал фамилии народных депутатов.

В комментарии The Hill Госдепартамент США назвал заявление Луценко "откровенной фальсификацией". И добавил, что больше не оказывают помощь Генпрокуратуре Украины, хотя раньше пытались "поддержать фундаментальную реформу системы правосудия, в том числе числе ГПУ".

"ТСН" получил комментарий от посольства США в Украине. Там также заявили, что заявление Луценко "не соответствуют действительности, а их целью является ослабить репутацию посла Йованович". И отметили, что подобные обвинения в адрес представителей США являются "проявлением коррупции".