Мир Полиция провела массовые аресты несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан

2019-03-21 14:45 66

Полиция столицы Казахстана Астаны задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан (в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева).

"Пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тыс. подписей", - сообщает информагентство Reuters.

Сегодня десятки человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

Онлайн-петиция против переименования Астаны, в свою очередь, набрала уже более 30 тысяч подписей.

Напомним, ранее парламент Казахстана одобрил переименование столицы республики Астаны в Нурсултан. Об этом было заявлено буквально через несколько часов после того, как это предложение высказал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (руководит страной до апреля 2020 года). Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.