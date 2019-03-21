Мир Boeing срочно обновляет ПО моделей 737 и планирует переобучение пилотов

2019-03-22 20:33 102

Boeing срочно разрабатывает сервисный бюллетень для авиаперевозчиков, который включает и новое программное обеспечение по управлению полетами в самолетах моделей 737 MAX 8 и MAX 9.

Как сообщает Федеральное управление гражданской авиации США, Boeing подготовил связанное с этим ПО руководство по обучению летных экипажей. Установка нового программного обеспечения эксплуатантами самолетов этой модели станет приоритетной задачей.

Обновление программного обеспечения ограничит возможности спорной системы MCAS, которая использовалась в самолете 737 Lion Air MАХ, разбившемся у побережья Индонезии в прошлом году, и в самолете, потерпевшем крушение в Эфиопии в марте.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. После крушения полеты самолетов этого типа запретили ЕС, Турция, Украина, Канада, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались многие авиакомпании по всему миру. Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.