Мир Вблизи Гавайских островов в океан упал Boeing 737

2021-07-03 12:00

 

Вблизи Гавайских островов упал грузовой самолет Boeing 737.

Об этом сообщает CBNC News в Twitter.

Сегодня, около 15:00, у побережья Гонолулу, столице американского штата Гавайи, в Тихий океан упал грузовой самолет Boeing 737.

По предварительной информации, причиной падения могла стать неисправность двигателя, которую зафиксировали прямо после взлета. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

На борту боинга находилось два человека, предположительно пилоты. О них пока ничего неизвестно. На месте инцидента работают береговая охрана, спасатели, пожарные. На помощь отправили катер и вертолет.

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