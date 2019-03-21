Политика За год доходы главы ЦИК Татьяны Слипачук выросли в пять раз и достигли 23,9 млн

2019-03-22 14:44 69

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук задекларировала 23,9 млн гривен доходов за 2018 год. При этом годом ранее ее заработок составил 4,3 млн грн.

Как свидетельствует ее электронная декларация, за три месяца работы в ЦИК Слипачук заработала 236 тыс. гривен (в среднем по 78,7 тыс. гривен в месяц).

Остальной ее доход составили 18 млн гривен от предыдущего места работы - адвокатской фирмы Саенко Харенко (зарплата, дивиденды, выплаты после выхода из состава участников), 5,4 млн гривен гонорара от Венского международного арбитражного центра Федеральной палаты экономики Австрии за работу арбитра в арбитражном производстве, 107 тыс. гривен гонорара от Торгово-промышленной палаты Украины, 186 тыс. гривен процентов от Укрэксимбанка и 11 тыс. гривен страховых выплат.

За год Слипачук накопила более 20 млн в гривневом эквиваленте и ее суммарные сбережения составляют около 1,3 млн в долларовом эквиваленте.

Так, за 2018 она задекларировала наличие 240 тыс. долларов, 4,8 млн гривен, 5,2 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов наличных средств и 11,9 млн гривен, 264 тыс. долларов, 185 тыс. евро и 200 рублей на банковских счетах.

В то же время за 2017 она декларировала 250 тыс. долларов, 1,5 млн гривен и 2,5 тыс. евро наличными, а также 257 тыс. долларов, 12,2 тыс. евро, 3,5 тыс. фунтов стерлингов, 70 тыс. гривен и 200 рублей в банках.

В октябре 2018, когда Слипачук стала главой ЦИК, она приобрела за 1 млн гривен автомобиль Audi A8 2010 года выпуска.

Также она владеет автомобилем BMW 640D 2016 года выпуска (стоимостью 1,6 млн гривен) и имеет право пользования автомобилем Ирины Слипачук Mercedes-Benz G 500 2012 года выпуска.

Из недвижимого имущества у Слипачук в собственности есть квартира на 79 кв. м, земельный участок на 1 тыс. кв. м и дом на 285 кв. м в Киеве.

Ценного имущества, стоимостью более 100 прожиточных минимумов, у председателя Центризбиркома нет.

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