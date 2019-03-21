Политика В Совете Европы призывают Россию деоккупировать Крым

2019-03-21 21:30 195

В Совете Европы (СЕ) требуют от Российской Федерации (РФ) осуществить деоккупацию Крыма.

Об этом говорится в заявлении председательствующего в Комитете министров СЕ, министра иностранных дел Финляндии Тимо Соини, говорится на сайте МИД Финляндии.

По его словам, Комитет министров Совета Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Исполняется пятая годовщина нелегальной аннексии Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. Я хочу призвать Комитет министров осудить это нарушение международного права», — подчеркнул он.

Также Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову.

«Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою мониторинговую деятельность с тем, чтобы безотлагательно заняться решением проблем, связанных с ухудшением положения в области прав человека и основных свобод «, — говорится в заявлении.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает резолюцию Генассамблеи ООН об угрозе региональной безопасности от российской милитаризации Крыма.

Также Министерство иностранных дел Великобритании осудило незаконную аннексию Россией Крыма и призывает РФ положить конец их незаконному контролю над полуостровом.