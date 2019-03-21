Политика В Совете Европы призывают Россию деоккупировать Крым

2019-03-21 21:30 195

 

В Совете Европы (СЕ) требуют от Российской Федерации (РФ) осуществить деоккупацию Крыма.

Об этом говорится в заявлении председательствующего в Комитете министров СЕ, министра иностранных дел Финляндии Тимо Соини, говорится на сайте МИД Финляндии.

По его словам, Комитет министров Совета Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Исполняется пятая годовщина нелегальной аннексии Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. Я хочу призвать Комитет министров осудить это нарушение международного права», — подчеркнул он.

Также Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову.

«Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою мониторинговую деятельность с тем, чтобы безотлагательно заняться решением проблем, связанных с ухудшением положения в области прав человека и основных свобод «, — говорится в заявлении.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает резолюцию Генассамблеи ООН об угрозе региональной безопасности от российской милитаризации Крыма.

Также Министерство иностранных дел Великобритании осудило незаконную аннексию Россией Крыма и призывает РФ положить конец их незаконному контролю над полуостровом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В США четко сформулировали основные шаги для убыстрой деоккупации Крыма

2019-03-20 12:14 522

Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым

2019-03-19 12:43 855

Волкер не допускает возврата Крыма военным путем

2019-03-18 18:30 570

Украина предлагает внести вопрос Крыма в минские соглашения

2019-03-17 12:30 885

Еще новости в разделе "Политика"

В Совете Европы призывают Россию деоккупировать Крым

2019-03-21 21:30 195

Кабмин обнародовал условия контракта с Коболевым

2019-03-21 20:00 351

Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко

2019-03-21 19:00 354

К "евробляхерам" применят штрафные санкции

2019-03-21 18:30 267
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Совете Европы призывают Россию деоккупировать Крым 2019-03-21 21:30 195
Кабмин обнародовал условия контракта с Коболевым 2019-03-21 20:00 351
Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко 2019-03-21 19:00 354
К "евробляхерам" применят штрафные санкции 2019-03-21 18:30 267

Лента

22:00 Сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 50% — Госстат
21:30 В Совете Европы призывают Россию деоккупировать Крым
21:00 Экс-президента Бразилии арестовали по делу о коррупции
20:30 Супрун рассказала, как сберечь психику во время выборов
20:00 Кабмин обнародовал условия контракта с Коболевым
19:30 Обвалился ли доллар на межбанке: почему всем не скучно
19:00 Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко
18:30 К "евробляхерам" применят штрафные санкции
18:00 Украина решила сохранить транзит российского газа
17:30 В субботу Украину накроет магнитная буря