Мир Экс-президента Бразилии арестовали по делу о коррупции

2019-03-21 21:00 168

 

В четверг, 21 марта, в Сан-Паулу был арестован бывший президент Бразилии Мишел Темер в рамках масштабного антикоррупционного расследования, известного как "Автомойка".

Об этом сообщает Correio Braziliense. Разрешение было выдано оперативной группе Лава Джавато федеральным судьей Рио-де-Жанейро Марсело Бретасой.

Отмечается, что федеральная полиция подала предварительный судебный иск против Темера. Бывшего главу Бразилии подозревают в том, что он причастен к коррупции и отмыванию денег.

Среди фигурантов дела оказался также бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Морейра Франко, ордер на арест которого пока еще не выдан.

При этом, защита Темера пока не дала ответа на вопрос, какое именно дело стало причиной задержания. Известно, что против экс-главы Бразилии не один раз выдвигали обвинения. Всего в Верховном суде числится 10 запросов по бывшему президенту.

Так, в декабре прокуратура выдвинула против политика обвинения в сговоре с логистической компанией: за "некое вознаграждение" глава государства указом упростил систему управления бразильскими портами.

А ещё ранее, в сентябре, комиссариат полиции потребовал начать следствие об отмывании денег в ходе предвыборной кампании Темера.

Отмечается, что это уже третья попытка предъявить обвинения Темеру. В двух предыдущих случаях генпрокуратура отказалась от возбуждения уголовного дела.

Как уточнил бразильский канал Globo, коррупционный скандал касается компании Petrobras.

В 2014 году стало известно, что несколько функционеров Petrobras подписывали договора и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

Мишел Темер был 37-м президентом Республики Бразилия. Он вступил в должность 31 августа 2016 года после импичмента Дилмы Русеф и оставался до конца своего срока, который закончился в декабре прошлого года.

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