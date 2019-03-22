Мир Новый сбой в работе Instagram - почему не получается войти в приложение

2019-03-22 10:13 234

Масштабный сбой в работе соцсети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу, 22 марта, в ряде стран мира.

Как сообщает сервис Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (примерно 54%), около 28% жалуются на то, что не могут войти в приложение, и 16% не могут войти на сайт соцсети.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Португалии, Перу, Бразилии и Австралии.

Напомнимь, 13 марта миллионы пользователей не смогли зайти в Facebook и Instagram. Это был самый масштабный сбой в истории социальных сетей. Вскоре после этого стало известно об увольнениях топ-менеджеров указанных компаний.