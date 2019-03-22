Мир Мэр подал в отставку из-за пикантных фото, отосланных премьер-министру

2019-03-22 12:15 228

Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку в связи со скандалом вокруг фотографий, на которых он фигурировал в обнаженном виде. 

Как сообщает Le Figaro, пикантные снимки 50-летнего Лемонье были разосланы сотрудникам муниципалитета, а также премьер-министру Эдуару Филиппу, ранее занимавшему пост мэра Гавра.

Ранее в эфире радио France Bleu Normandie прозвучало интервью, в котором женщина, отказавшаяся назвать свое имя, заявила, что отправила скандальные снимки. Она утверждает, что Лемонье пытался соблазнить ее, отправив свои фото в обнаженном виде.

Чиновник категорически отрицает слова женщины.

"Я решил подать в отставку. Это решение, принятое после долгих размышлений, объясняется необходимостью защитить мою семью и моих близких", − заявил мэр, который является отцом четырех детей.

Лемонье занял пост главы портового города Гавр в Нормандии в мае 2017 года, сменив в этой должности нынешнего премьер-министра Эдуара Филиппа.

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