Украина В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор

2019-03-22 12:43 198

Власти курортного поселка Кирилловка в Запорожской области составили список налоговых агентов, которые должны будут оплачивать туристический сбор.

Как сообщается на сайте поселкового совета, на данный момент в этот список входят 254 налоговых агента, однако он будет увеличиваться. Примечательно, что, по состоянию на 1 марта, плательщики перечислили в бюджет Кирилловки за второй квартал текущего года всего 17 тысяч гривен.

В этот список вошли предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания, а также посредники, которые направляют отдыхающих в частные дома, квартиры и коттеджи, а также юридические лица.

Также в поселке планируют создать специальную комиссию, которая будет заниматься выявлением неплательщиков в течение следующего квартала. Всех, кто не уплачивает налоги, будет ждать административная и уголовная ответственность.

Кирилловка является административным центром Кирилловского поселкового совета, в который, также входят село Лиманское и ликвидированные сёла Азовское и Степок.

Напомним, Кирилловка находится на полуострове, образованному двумя лиманами, Утлюкским и Молочным. Рядом расположена Федотова коса. На территории поселка расположены более 400 баз отдыха, частных отелей, пансионатов и коттеджей, а также 18 детских лагерей. По официальным данным, за лето Кирилловку и Азовское море посещают около 500 000 человек. 

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