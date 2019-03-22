Мир В Facebook признали, что имели свободный доступ к паролям от десятков миллионов аккаунтов

2019-03-22 15:13 276

Как признала администрация Facebook, сотрудники компании могли иметь доступ к паролям от аккаунтов нескольких десятков миллионов пользователей. Эти данные хранились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.

При этом в Соцсети уверяют, что нет доказательств того, что ее сотрудники злонамеренно воспользовались уязвимостью, обнаруженной при проверке и впоследствии устраненной.

"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", − говорят в ФБ.

По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей (включая десятки тысяч владельцев страниц в Instagram), чьи пароли оказались под угрозой.

Напомним, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. Основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Осенью прошлого года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 миллионов пользователей. Киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети.

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