Политика Кому и почему не помог безвиз: Украина лидирует по количеству недопуска своих граждан в страны Евросоюза

2019-03-22 13:16 204

Украина второй год подряд занимает первое место по количеству отказов своим гражданам во въезде в страны Евросоюза.

По данным Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex), за год число подобных случаев возросло на 55% - украинцы получили 57 тысячи 593 отказа, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

Отмечается, что большинство отказов ‒ примерно 53 тысячи ‒ выдали на наземной польской границе. Граждан же, которые летели в Евросоюз самолетом или плыли на корабле, не пустили 4 тысяч 500 человек.

Всего же в прошлом году через украинско-польскую границу в Польшу въезжали 9,5 млн человек. По данным Frontex, отказ во въезде получил примерно каждый из двух сотен человек (что составляет около 0,5%).

Как сообщает Frontex, главные причины недопуска граждан Украины в ЕС ‒ отсутствие документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания (22 тысячи 700 отказов) и отсутствие достаточных средств к существованию (15 тысяч 600 отказов).