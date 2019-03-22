Политика Павел Гриб после приговора к шести годам колонии объявил голодовку

2019-03-22 11:14 258

Сегодня Ростовский окружной военный суд приговорил к 6-ти годам тюрьмы выманенного обманным путем из Украины и незаконно арестованного Павла Гриба. Парнишку признеали виновным в призыве к теракту в Сочи.

Павел Гриб будет отбывать наказание в колонии общего режима.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья.

В свою очередь Павел объявил голодовку.

"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", - сказал украинец.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением суда Российской Федерации об осуждении Павла Гриба до шести лет лишения свободы в колонии и требует немедленно отменить незаконный приговор.

В МИД подчеркивают, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от похищения 24 августа 2017 Гриба в белорусском городе Гомель, непредоставление длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи - и к неправомерному приговору.

Кроме того, дипломаты напомнили, что показания Павла, предоставленные в ходе судебного разбирательства, по сфальсифицированным обвинениям, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были отклонены судом.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, обеспечить постоянный медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубых нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины П.Гриба", - отметили в дипведомстве.

Напомним, Павел Гриб — сын бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 2017 года 19-летнего Павла, который поехал в Гомель на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы. Позже его этапировали в РФ. Российские силовики подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи.