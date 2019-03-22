Украина Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги

2019-03-23 07:00 66

 

В последнем исследовании Национального банка говорится, что в 2018 году чаще всего мошенники сбывали поддельные деньги в фаст-фудах, магазинах и на заправках. Это значит, что украинцам надо быть на чику в этих заведениях и следить за наличкой, чтобы не подхватить в свой кошелек фальшивку.

И хотя деньги довольно часто подделывают, в НБУ отметили прогресс по части борьбы с мошенничеством. Так, по данным регулятора, количество подделанных гривневых банкнот в 2018 году сократилось на 30%, а сумма — на 41%. В Нацбанке подчеркивают, что в Украине осталось ничтожно мало фальшивок: в 2017 году было 3,3 штуки на миллион настоящих гривневых банкнот, а в 2018-ом стало уже 2,5 штуки. В Европе их сейчас намного больше – сразу 27 подделок на миллион подлинников.

Эксперты не любят комментировать успех евровалюты у фальшивомонетчиков, хотя варианты могут быть самые разные: оборачивается в большем количестве стран, потому обращает на себя больше внимания; дает более широкие возможности по сбыту фальшивок; имеет большую ценность, благодаря высокому курсу к большинству мировых валют и гривне в том числе; банкноты технологически хуже защищены.

Впрочем, в нашей стране люди больше привыкли к доллару. И даже, когда пытаются что-то подделывать, то чаще всего стараются воссоздать именно его. Это подтверждается свежей нацбанковской статистикой: 78% всех выявленных в 2018 иностранных фальшивок – это имитация американской валюты. Евро с большим отставанием оказался на втором месте – 17%. Еще реже умельцы "рисуют" рубли, швейцарские франки и английские фунты стерлингов.

Ну если преступники все-таки берутся за кустарную печать денег, то чаще всего отдают предпочтения крупным номиналам: 100 долларов, 50 и 200 евро, 5 000 российских рублей. Наши деньги, кстати, также подделывают по-крупному: на первом и втором месте рейтинга гривневых фальшивок обосновались 500 грн и 100 грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Власти объяснили, кто из украинцев останется без пенсии

2019-03-16 12:00 17862

Цена на газ для украинцев с апреля будет выше рыночной, - Коболев

2019-03-15 07:35 16146

В Украине начали выдавать субсидии деньгами - где и как получить

2019-03-13 09:40 1833

Денисова заявила, что Украина передала РФ списки украинцев для освобождения

2019-03-06 20:30 828

Еще новости в разделе "Украина"

Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги

2019-03-23 07:00 66

Гражданам Украины разрешили без визы летать в Таиланд на 30 дней

2019-03-22 15:46 462

В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор

2019-03-22 12:43 507

В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой

2019-03-22 11:42 411
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги 2019-03-23 07:00 66
Гражданам Украины разрешили без визы летать в Таиланд на 30 дней 2019-03-22 15:46 462
В Кирилловке в Запорожской области летом введут туристический сбор 2019-03-22 12:43 507
В каких городах Украины можно оплатить проезд пластиковой карточкой 2019-03-22 11:42 411

Лента

07:00 Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги
фото 22:12 Модель plus-size Эшли Грэм разделась ради рекламы элитного нижнего белья
21:36 Бюллетени для выборов обошлись в 165 млн, их общая длинна - почти 25 тысяч км
20:33 Boeing срочно обновляет ПО моделей 737 и планирует переобучение пилотов
19:59 Шлапак и Молчанова готовят массовый подкуп студентов и членов избирательных комиссий под Тимошенко
19:29 Полиция Индонезии расстреляла россиян, которые ограбили обменник банка
18:32 Ученые доказали, что горячий чай повышает риск развития рака на 90%
18:15 В сети обсуждают билборды с безграмотными цитатами Зеленского
17:29 Николас Кейдж будет защищать США от вторжения инопланетян с помощью джиу-джитсу
16:27 Стало известно, что вызывает постоянный стресс, хроническую усталость и накопление токсинов