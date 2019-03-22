Украина Фальшивка на сдачу: где украинцы могут получить поддельные деньги

2019-03-23 07:00 66

В последнем исследовании Национального банка говорится, что в 2018 году чаще всего мошенники сбывали поддельные деньги в фаст-фудах, магазинах и на заправках. Это значит, что украинцам надо быть на чику в этих заведениях и следить за наличкой, чтобы не подхватить в свой кошелек фальшивку.

И хотя деньги довольно часто подделывают, в НБУ отметили прогресс по части борьбы с мошенничеством. Так, по данным регулятора, количество подделанных гривневых банкнот в 2018 году сократилось на 30%, а сумма — на 41%. В Нацбанке подчеркивают, что в Украине осталось ничтожно мало фальшивок: в 2017 году было 3,3 штуки на миллион настоящих гривневых банкнот, а в 2018-ом стало уже 2,5 штуки. В Европе их сейчас намного больше – сразу 27 подделок на миллион подлинников.

Эксперты не любят комментировать успех евровалюты у фальшивомонетчиков, хотя варианты могут быть самые разные: оборачивается в большем количестве стран, потому обращает на себя больше внимания; дает более широкие возможности по сбыту фальшивок; имеет большую ценность, благодаря высокому курсу к большинству мировых валют и гривне в том числе; банкноты технологически хуже защищены.

Впрочем, в нашей стране люди больше привыкли к доллару. И даже, когда пытаются что-то подделывать, то чаще всего стараются воссоздать именно его. Это подтверждается свежей нацбанковской статистикой: 78% всех выявленных в 2018 иностранных фальшивок – это имитация американской валюты. Евро с большим отставанием оказался на втором месте – 17%. Еще реже умельцы "рисуют" рубли, швейцарские франки и английские фунты стерлингов.

Ну если преступники все-таки берутся за кустарную печать денег, то чаще всего отдают предпочтения крупным номиналам: 100 долларов, 50 и 200 евро, 5 000 российских рублей. Наши деньги, кстати, также подделывают по-крупному: на первом и втором месте рейтинга гривневых фальшивок обосновались 500 грн и 100 грн.