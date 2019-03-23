Политика Порошенко анонсировал возобновление переговоров в "нормандском формате"

2019-03-23 12:00 246

Представители четырех стран возобновят переговоры по Донбассу по окончанию президентских выборов в Украине, заявил президент.

Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по Донбассу возобновятся после президентских выборов. Об этом он сказал в пятницу, 22 марта, в эфире телеканала Украина.

"Мы немедленно в "нормандском формате" восстановим переговоры и имплементируем компонент безопасности, и после его имплементации у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут выбрать себе местную власть", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, после президентских выборов Украина поставит вопрос в ООН о миротворческом контингенте.

Ранее в Москве встречу в "нормандском формате" называли "пустой тратой времени".