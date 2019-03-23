Мир Туск: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

2019-03-23 09:13 156

 

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС придерживается своей позиции относительно Голанских высот, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон собирается признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Позиция ЕС хорошо известна и не изменилась. Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над территорией, которую он захватил у Сирии в 1967 году», — заявил Туск 22 марта.

В Министерстве иностранных дел Великобритании также заявили, что Великобритания рассматривает Голанские высоты как территорию, оккупированную Израилем, и не собирается менять свою позицию.

Ранее Турция, Иран и Сирия осудили заявление Трампа по Голанских высот. Россия выразила надежду, что это заявление останется «просто вызовом».

 

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