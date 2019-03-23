Политика ЕС требует от России немедленного освобождения политзаключенного Гриба

2019-03-23 09:14 168

 

Европейский Союз ожидает немедленного освобождения украинца Павла Гриба, которому сегодня суд в РФ назначил шесть лет лишения свободы, и предоставления ему доступа к специализированному медицинскому лечению, в котором он нуждается.

Об этом сообщает со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление официального представителя Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, передает УНН.

"Павел Гриб, 20-летний гражданин Украины, который имеет инвалидность и серьезное заболевание, был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года. С тех пор он незаконно удерживался в России без каких-либо обоснованных обвинений, а состояние его здоровья продолжает беспокоить. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам лишения свободы за "пропаганду терроризма", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз ожидает немедленного освобождения господина Гриба и предоставления ему доступа к специализированному медицинскому лечению, в котором он нуждается. До тех пор, пока он остается в заключении, украинским врачам должны разрешить посещать его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - заявили в ЕС.

Напомним, 22 марта суд в РФ признал Павла Гриба виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

МИД Украины выразил протест и требует отменить приговор Грибу.

Павел Гриб был похищен во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой, и оказался в российском СИЗО.

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