Украина "Укрзализныця" показала фото новых вагонов с душем и умывальниками прямо в купе

2019-03-24 11:30 294

В пятницу, 22 марта, "Укрзализныця" заявила, что закупила новые вагоны с душевыми кабинами и умывальниками в каждом купе. Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов в Facebook.

Известно, что вагоны куплены у "Крюковского вагоностроительного завода" и будут курсировать на международных направлениях.

"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев", - говорится в сообщении.

По словам Кравцова, вагоны введут в эксплуатацию после того, как они пройдут сертификацию в Европе.

"На очереди - получение разрешительных документов на курсирования в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев ", - подытожил глава компании.