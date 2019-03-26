Украина За месяц украинцы получили субсидий почти на четыре миллиарда гривен

2019-03-26 15:46 66

Пенсионный фонд по состоянию на данное время завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за месяц.

Как сообщает ПФУ на своей странице в Facebook, на пенсионные выплаты в марте направлено 36,41 млрд грн.

По сравнению с прошлым месяцем за счет надбавок и повышений субвенция выросла почти на 6 миллиардов гривен - в феврале Пенсионный фонд затратил на пенсии 30,97 миллиардов.

В то же время ПФУ на монетизированные субсидии потратил 3,98 млрд грн.

Напомним, в феврале Кабмин Гройсмана одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что средний размер выплаченных субсидий составляет 1676 гривен.

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