Политика Парламент на 24 часа забрал у премьера Терезы Мэй контроль над Brexit

2019-03-26 11:13 279

Палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit у премьер-министра Терезы Мэй.

По данным Bloomberg, сегодня парламент будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского Союза. По этому вопросу состоится серия голосований по вариантам действий. В частности, парламент будет голосовать по вопросу соглашения с ЕС.

Указанную инициативу предложил член Консервативной партии Оливер Летвин. Его поддержали 329 парламентариев, против проголосовали 302 человека.

"Парламент Великобритании захватил контроль над процессом Brexit у премьер-министра Терезы Мэй и теперь будет стремиться решить, как Великобритания выходит из Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее более 5,5 млн жителей Великобритании подписали петицию против выхода страны из состава Евросоюза. Согласно британскому законодательству, петицию должен рассмотреть парламент страны, если она набирает более 100 тысяч подписей.

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