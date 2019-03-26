Мир ООН готова переселить беженцев Мьянмы на необитаемый остров

2019-03-26 15:12 105

ООН готова помочь Бангладешу в решении проблемы с расселением тысяч беженцев народности рохинджа, которые подвергаются репрессиям со стороны военных диктаторов Мьянмы, на одном из островов в Бенгальском заливе.

Речь идет об острове Бхасан Чар (Bhasan Char). Это небольшой по площади территории, плоский и необитаемый остров, который был образован на мелководье всего 20 лет назад.

Вариант расселить рохинджа на Бхасан Чар предложил Бангладеш.

В ООН данным вопросом занимались по линии Всемирной продовольственной программы. В сентябре минувшего года эксперты ООН побывали на указанном острове и дали предварительное согласие реализацию плана. В том числе, выделено соответствующее финансирование.

На первом этапе на проект Бхасан Чар будет потрачено от $8,6 до 19 миллионов.  

На Бхасан Чар действительно, ведутся работы по строительству жилья и соответствующей инфраструктуры. К настоящему времени на острове есть возможности разместить более 70 тысяч беженцев. Хотя имеющиеся укрытия от тропических циклонов пока рассчитаны только на 17 тысяч человек.

Мозаммель Хак (Mozammel Haque), старший министр правительства Бангладеша, отвечающий за общественную безопасность, говорит, что переселение рохинджа на остров может начаться уже через месяц.

По мнению властей Бангладеша, расселение рохинджа на острове позволит смягчить острый миграционный кризис,  наблюдаемый в течении предыдущих двух лет.

Напомним, число беженцев рохинджа резко выросло с августа 2017 года, когда военные диктаторы Мьянмы усилили репрессии. С тех пор в Бангладеш вынужденно переселились более 730 тысяч рохинджа.

Некоторые эксперты прогнозируют новый этап миграционного кризиса после того как план Бангладеша будет задействован. Дело в том, что Бхасан Чар находится в опасной сейсмической зоне, где часто происходят тропические циклоны и сопутствующие наводнения. Среди рохинджа также большой скепсис насчет подобного сценария. Символично, в день когда в ООН поделились планами о предстоящем расселении в Сети появилось стихотворение одного рохинджа под названием «Не отправляй меня на остров».

«Есть целый ряд вопросов, ответы на которые неизвестны даже мне. И главный вопрос: действительно, ли этот остров пригоден для жизни людей», - предостерегает Янхи Ли, спецдокладчик ООН по правам человека.

Напомним, месяц назад Мьянму посетила голливудская актриса Анжелина Джоли, являющаяся также спецпредставителем ООН по делам беженцев. 

По результатам поездки, Анжелина Джоли вступила в конфликт с военными диктаторами Мьянмы и призвала власти Бангладеша помочь в решении проблем рохинджа.

 Игорь ШЕВЫРЕВ

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