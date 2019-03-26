Политика Италия присоединилась к проекту Китая, Брюссель угрожает блокировать сделку

2019-03-26 12:43 273

Италия подписала политический протокол об участии в стратегической инициативе Китая «Один Пояс, Один Путь». Это стало главным результатом официального визита председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося на минувшей неделе.

Всего по результатам визита, Италия и Китай подписали 29 меморандумов о намерениях. Совокупная стоимость задекларированных совместных проектов составляет 5-7 миллиардов евро. По данным итальянских СМИ, на перспективу данная сумма может вырасти до 20 миллиардов евро.

Совместное итальянско-китайское сотрудничество предусматривает проекты в разных сферах. Так, Китай проявил интерес к модернизации инфраструктуры в итальянских портах Генуи и Триеста. В энергетике – корпорация Ansaldo подписала контракт о поставках турбин в Китай. В промышленности – компания Danieli совместно с китайскими партнерами возьмется за строительство металлургического завода в Азербайджане (проект стоимостью в 1,1 миллиардов евро). В сельском хозяйстве - Китай открыл собственный рынок для итальянских производителей апельсинов. 

Кроме экономики, Италия и Китай договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере. В частности, в сфере туризма. Один из крупнейших китайских туристических операторов Ctrip подписал соглашения о сотрудничестве с аэропортами в Риме.

Таким образом, Италия стала единственной страной в «Группе 7», которая принимает непосредственное участие в проекте Китая, подвергаемого критике всеми остальными участниками Группы.

Напомним, председатель Китая Си Цзиньпин с 21 по 26 марта осуществляет европейское турне, которое включает визиты в Италию, Монако, а также во Францию.

На 26 марта французский президент Эммануэль Макрон анонсировал встречу «на троих» с Си Цзиньпином и Ангелой Меркель, по результатам которой будут обсуждаться дальнейшие перспективы европейско-китайского сотрудничества.

В Еврокомиссии выступили с резкой критикой решения Италии. Так, еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер призывает Еврокомиссию заблокировать «сделку» Италии с Китаем. В Брюсселе говорят об угрозах безопасности, которые могут возникнуть вследствие участия Китая в объектах критической инфраструктуры (энергетика, транспорт, морские порты, связь и телекоммуникации).

Критически настроены к решению Италии также в Германии, являющейся крупнейшей экономикой в ЕС.

В поддержку присоединения Италии к OBOR среди 28 стран ЕС выступили только Венгрия, Польша и Греция.

 Игорь ШЕВЫРЕВ

    

 

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