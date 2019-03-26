Украина Пятая годовщина Нацгвардии - озвучены официальные потери ГНУ на Донбассе

2019-03-26 12:14 273

Национальная гвардия Украины за пять лет существования потеряла на Донбассе 219 бойцов. Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

Ранены или травмированы на войне 812 бойцов.

"Немного цифр на первую 5 годовщину Национальная гвардия Украины: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч); 34 тыс. 495 участников боевых действий; 1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно; три героя Украины (посмертно) генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов; всего - 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне; 14 пропавших без вести", - написал Шевченко.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Национальной гвардии.

Основными задачами НГУ является защита жизни, прав, свобод и интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств, защита конституционного строя и территориальной целостности страны.

Личный состав Гвардии комплектуется служащими по общеобязательному военному призыву и контрактниками. На данный момент в регионах страны действует шесть оперативно-территориальных объединений.