Политика Каждый второй кандидат в президенты имеет проблемы с законом - НАПК провело проверку

2019-03-26 13:15 243

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в 17 промежуточных финансовых отчетах кандидатов на пост президента Украины. Так, минимум каждый вторй кандидат на главное кресло на Банковой не особо чист перед законом.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, самые распространенные среди зафиксированных нарушений - налоговый долг у субъектов, которые осуществляли взносы, а также неполнота данных, указанных в отчете.

Финансовые отчеты, которые подали распорядители счетов избирательных фондов кандидатов, проверяли на соответствие порядку представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в частности о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

НАПК и ЦИК создали специальную рабочую группу по контролю за формированием избирательных фондов кандидатов и для проверки финансовых отчетов.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала предвыборная гонка за пост президента. Голосование в первом туре выборов состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования должны обнародовать не позднее 10 апреля.

Изначально выборы были зарегистрированы 44 кандидата, что стало рекордом в новейшей истории Украины. Позже пятеро из них снялись с выборов, в финальном списке - 39 фамилий.

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