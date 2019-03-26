Украина Назван новый размер пенсий военных

2019-03-26 16:30 402

 

Бывшим военным повысили пенсии на 763 гривны, говорит Рева. В среднем полмиллиона экс-военных получают по 4682 гривны.

После повышения средний размер пенсий для военных составляет 4682 грн. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Он отметил, что процесс перерасчета пенсий начался с 1 января 2019 года и в этот момент были повышены пенсии для 500 тысяч бывших военнослужащих.

По словам министра, для бывших военных пенсии были повышены на 763 грн.

"Могу вам сообщить, что средняя пенсия, назначенная по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих, у нас в Украине составляет 4682,05 грн", - сказал он.

Ранее в ПФУ сообщили, что после повышения средний размер выплат вырос до 3033 грн (на 1 января - 2542).

Как известно, в результате индексации с 1 марта пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров из 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен в среднем пенсии повысили на 500 гривен, утверждают в ПФУ.

 

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