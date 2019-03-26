Политика В Пенсионном фонде заявили, что полностью выплатили украинцам монетизированные субсидии

2019-03-26 19:00 147

 

Пенсионный фонд Украины в полном объеме выплатил пенсионерам монетизированную субсидию наличными средствами. Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook обнародовал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

По словам политика, уже до конца текущей недели Укрпочта и Ощадбанк завершат доставку наличных средств тем субсидиантам, кто их еще не получил.

Также было отмечено, что в целом на помощь по оплате тарифов за коммунальные услуги было отправлено 5,7 миллиарда гривен.

Вместе с тем Кистион подчеркнул, что "монетизация субсидий состоялась".

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