Политика МИД озвучил позицию Украины относительно Голанских высот

2019-03-26 19:30 216

 

В вопросе Голанских высот Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решение Совета Безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, приняла соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967, № 465 от 1980, № 497 от 1981 года», — говорится в ответе.

В министерстве отметили, что Украина продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля.

«В Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая состоялась в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта т.г., о чем сообщалось в СМИ. Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми. Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта», — подчеркнули в министерстве.

Дипломаты добавили, что считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

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